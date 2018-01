Aumento da Cide não significa alta da gasolina, dizem analistas O aumento na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o imposto federal sobre os combustíveis, não significará, necessariamente, o aumento no preço pago pelo consumidor para encher o tanque do carro. Na opinião de analistas de mercado e executivos do setor, o novo teto da Cide proposto pelo PT e já aprovado pelo Senado pode significar apenas um aumento da margem de manobra do governo, para amortecer o repasse ao consumidor das variações do câmbio e do preço do petróleo. ?O novo valor da Cide não será aplicado na íntegra pelo menos por enquanto?, dizem os analistas Luiz Paulo Foggetti e Ademir Arima, do banco Fator Doria Atherino, em relatório enviado aos clientes. Primeiro, explicam, porque a regulamentação do imposto determina que o novo valor seja fixado na forma de portaria. Depois, porque o repasse teria um impacto considerável na inflação. Segundo Foggetti e Arima, o aumento imediato da Cide da gasolina, por exemplo, de R$ 0,50 para R$ 0,86 por litro provocaria um aumento de 30,6% no preço final, com impacto de 0,31 ponto porcentual no IPCA, índice definido como meta de inflação pelo governo. ?Para um novo governo cujo maior problema é justamente o controle da inflação, o efeito seria preocupante?, diz o relatório. Para o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), o objetivo do novo governo, ao aumentar a Cide, é formar uma reserva para reduzir os efeitos câmbio e petróleo no preço interno dos combustíveis. Segundo o porta-voz da entidade, Alísio Vaz, caso esses dois fatores reduzam a pressão no início do ano, o governo manteria o preço final dos produtos, mesmo que o preço cobrado pela Petrobrás fosse reduzido. Assim, a parcela do preço que representa a Cide aumentaria naturalmente. Quando o câmbio e o mercado externo pressionarem, disse o executivo, o governo não precisaria subir o preço interno, reduzindo a parcela da Cide. Dessa forma, aumenta-se a arrecadação em período de baixa e reduz-se em um período de alta, evitando que o consumidor sinta no bolso a volatilidade dos mercados cambial e de petróleo. ?Essa medida passaria despercebida pela população e não prejudicaria a Petrobras, que poderia continuar sua política de repasses dos preços internacionais?, diz o relatório do Fator. Mas os analistas fazem uma ressalva: o risco de invasão do Iraque e a crise na Venezuela podem resultar em um período de alta nos preços internacionais mais longo do que se imagina. Assim, ou o próximo governo optaria pelo aumento do preço interno com o respectivo impacto na inflação ou abre mão, pelo menos por um tempo, do ganho na arrecadação previsto com o aumento da Cide.