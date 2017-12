Aumento da inflação prejudica recuperação, diz jornal O jornal Financial Times afirma hoje que um inesperado aumento da inflação ameaça colocar uma nuvem sobre a recuperação econômica do Brasil e tem estimulado sugestões de estabelecimento de um novo contrato social para garantir estabilidade nos preços e salários. O diário britânico observa que os preços ao consumidor no Rio de Janeiro cresceram em 1,2% em agosto, mas do que o dobro da taxa de julho. As previsões médias do mercado para a inflação subiram para 7,3% neste ano e 5,6% para 2005, acima do centro das metas inflacionárias do Banco Central, que são de 5,5% e 4,5%, respectivamente. Segundo o FT, poucos economistas acreditam que um aumento moderado nos juros teria um impacto negativo sobre o crescimento econômico deste ano, previsto em 4,3%. Mas observa que um "aumento dos juros poderia afetar a confiança que tem dominado os setores financeiros e empresariais do Brasil nas últimas semanas".