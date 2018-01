Aumento da telefonia fixa é um dos ?vilões? para inflação O Banco Central (BC) reviu de 6,1% para 12,8% a projeção de aumento das tarifas de telefonia fixa para este ano. Esse aumento foi um dos "vilões" que levaram a uma piora das projeções do Comitê de Política Monetária (Copom) para a inflação deste ano e de 2005. Segundo a ata da última reunião do Copom ? que decidiu pela manutenção dos juros em 16% ao ano ?, o aumento da estimativa de tarifas de telefonia fixa se deve ao reajuste anunciado recentemente pelas empresas para repor o diferencial entre o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O Copom também elevou de 11% para 11,6% a projeção de aumento das tarifas de energia elétrica residencial. Preços administrados O Banco Central também projeta um aumento maior das tarifas do conjunto dos preços administrados por contrato em 2004. De acordo com ata da última reunião do Copom, a projeção subiu de 7,7% para 8,3% ao longo de 2004. Para 2005, a projeção de aumento foi mantida em 6%. O BC manteve em 9,5%, no entanto, a projeção de reajuste dos preços da gasolina esse ano. A projeção para o aumento do preço do gás de botijão caiu de 6,9% para 6,8% em 2004.