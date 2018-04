Aumento da violência preocupa argentinos A insegurança passou a ser, nas últimas 48 horas, a maior preocupação e o principal assunto dos argentinos. A crise econômica que há quatro anos assola o País foi colocada num segundo plano. O aumento da violência registrada nos últimos dias está gerando uma crise política no governo da província de Buenos Aires e questionamentos no governo do presidente Eduardo Duhalde. As duas administrações vêm batendo boca a respeito do assunto, e há ainda a volta da discussão sobre a pena de morte, idéia do ex-presidente Carlos Menem, que agora candidato volta a defendê-la publicamente. Hoje, o secretário geral da Presidência da República, Aníbal Fernandez, desafiou o governador de Buenos Aires, Felipe Solá, a mostrar "onde estão as máfias e o complô contra seu governo?. ?Isto é uma estupidez", afirmou Fernandez, em resposta a declarações de Solá, que é do mesmo partido de Duhalde e Menem, que disse suspeitar de "máfias" e "complô político" a sete meses do final de seu mandato. Pela manhã, a Casa Rosada confirmou que o número dois da Secretaria de Imprensa, Cláudio Semán, foi roubado em Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires, terra de Duhalde. O ministro de Justiça e Segurança, Juan José Alvarez, negou que o presidente tenha convocado o Exército e a Marinha para participar do combate ao crime. Ontem, Duhalde se reuniu com os chefes das Forças Armadas, que ofereceram ajuda nas operações realizadas na Grande Buenos Aires e na capital federal, onde são registrados maiores números de delitos. Nas últimas 48 horas, foi encontrado o corpo do adolescente Diego Peralta, de 17 anos, que ficou seqüestrado durante 38 dias. O caso gerou comoção nacional. E quando o País ainda acompanhava com atenção todas as informações sobre o crime e sua mãe, Emilse, pedia a pena de morte diante das câmeras de TV, a polícia localizava viva a mulher de um empresário que ficou quatro dias seqüestrada na província de San Juan. Hoje de manhã as televisões ainda exibiam as imagens do momento em que María del Carmem Lopez de Barceló era abraçada por dois seqüestradores que lhe apontavam armas para a cabeça. A gravação foi feita a pedido dos próprios seqüestradores, que quase foram linchados no caminho entre o cativeiro e o carro da polícia. A violência ainda não impede que os argentinos caminhem tranqüilos e sem medo por lugares conhecidos pelos turistas brasileiros, como a Recoleta e a Calle Florida, por exemplo. De acordo com a consultoria Sophia, a criminalidade está presente principalmente nas áreas mais pobres da cidade, londe dos olhos dos turistas. Nos últimos sete meses, 39 policiais foram mortos - ontem morreu mais um - e a maior queixa deles é o baixo salário, de cerca de 400 pesos (aproximadamente 350 reais).