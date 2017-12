Aumento das passagens aéreas pode ser suspenso Considera afirmou que o Departamento de Aviação Civil (DAC) deveria determinar às companhias aéreas a suspensão do aumento de 19,03% de ontem até que a autorização do Ministério da Defesa seja publicada no Diário Oficial. "Isso já aconteceu da outra vez, quando as empresas se anteciparam à publicação da portaria, por isso o DAC tem de mandar suspender o reajuste até que a autorização seja publicada", disse Considera. Segundo o secretário, as portarias dos ministérios da Fazenda e da Defesa deveriam ter sido elaboradas de maneira conjunta para serem publicadas no Diário Oficial no mesmo dia, mas apenas o texto de autorização da pasta da Fazenda foi publicado. Nesta portaria, o ministro da Fazenda apenas autoriza o Ministério da Defesa a "baixar ato específico fixando os novos valores das tarifas" e não informa o porcentual de reajuste ou a partir de que data pode vigorar. Até o início da noite de ontem, tanto os integrantes do Ministério da Defesa quanto do DAC não sabiam explicar porque as empresas já estavam praticando os novos preços. A assessoria de imprensa da Defesa informou que o ofício autorizando o DAC a fazer o comunicado às companhias só foi enviado ontem no final da manhã. No entanto, o presidente da TAM, Rolim Amaro, afirmou que sabia desde sexta-feira que o preço das passagens poderia ser reajustado a partir da zero hora de terça-feira. Porém, a assessoria de imprensa do DAC informou que nenhum ofício foi enviado para as empresas na semana passada.