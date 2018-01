Aumento de combustíveis deve se concentrar no diesel O aumento nos preços dos combustíveis, que está sendo esperado pelo mercado para 1º de fevereiro, pode se concentrar principalmente no óleo diesel. De acordo com levantamento do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE) o preço do diesel no mercado interno apresenta uma defasagem de 8% em relação ao negociado no mercado internacional. A gasolina, em contrapartida, está 14% mais cara no Brasil do que no mercado externo, se considerada a paridade de frete dos dois produtos. "Há uma margem para a Petrobras aumentar o preço do diesel, mas nada indica que este seja o porcentual ou mesmo qual será a regra do novo governo para os demais derivados que não têm impacto direto na inflação", afirma Adriano Pires, diretor do CBIE. Ele não vê, entretanto, "muita lógica" em reduzir o preço da gasolina no mercado interno, repassando a diferença existente em comparação com o mercado internacional. "É melhor esperar mais algumas semanas até que o cenário internacional, principalmente em decorrência de uma possível guerra no Iraque, se defina para que haja uma maior estabilização nos preços do barril de petróleo e, aí sim, haja consenso sobre o preço a ser praticado no País", comenta Pires. Segundo ele, os preços da gasolina no mercado interno só estão acima dos níveis do mercado internacional por conta da redução da desvalorização cambial nas primeiras semanas de janeiro. "Se o dólar se recuperar e enveredar por uma alta contínua, não haverá a menor possibilidade de segurar esta disparidade". Para o ex-diretor da Petrobras e do Banco Central, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, a estatal terá de repassar logo qualquer reajuste. "Se não vai gerar a expectativa constante de que pode haver aumento de combustíveis e aí os juros não baixam". Na opinião de Carlos Thadeu, professor do Ibmec, "o petróleo terá influência na inflação agora, nessa fase de tensão, mas no ano como um todo não deve pesar tanto, se houver estabilização cambial". Ele também considera que a presença do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, no Conselho de Administração da Petrobras pode ajudar a empresa a se decidir por repassar para os preços dos combustíveis o efeito da alta do petróleo já ocorrida e que provavelmente vai ocorrer se houver guerra no Iraque. Álcool Um novo aumento dos combustíveis já é esperado por analistas e especialistas de mercado para ocorrer em 1º de fevereiro no preço da gasolina para o consumidor, por conta da redução do percentual de álcool anidro misturado na bomba de 25% para 20%. A perspectiva é de que esta redução na mistura eleve o preço da gasolina em 2%. "Mesmo com a disparidade dos preços internos frente ao mercado internacional é preciso dissociar o valor da gasolina e do álcool", disse Adriano Pires. Para o Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), o aumento no preço da gasolina para o consumidor pode superar os 2%. Isso porque, segundo o porta-voz do Sindicato, Alísio Vaz, as distribuidoras ainda não absorveram a alta do álcool verificada neste início de ano, quando o preço do litro pago ao produtor passou dos R$ 0,80 para R$ 1,00. "As distribuidoras ainda estão trabalhando com estoques e devem retomar as compras de álcool neste final de janeiro e início de fevereiro. Só então repassa esta alta", comentou.