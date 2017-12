Aumento de crédito reduz juro de empréstimo O aumento no volume das operações de crédito pessoal reduziu os juros dos empréstimos bancários às pessoas físicas em novembro, comparativamente a outubro. O crescimento das carteiras de crédito pessoal vem sendo provocado pelos altos juros do cheque especial. Os juros dos empréstimos bancários à pessoa física caíram 2,3 pontos porcentuais em novembro em comparação com outubro, fechando o mês passado em 68,5% ao ano. Ao mesmo tempo que isso acontece, o custo de financiamento para compara de bens registrou uma alta de 1,3 ponto porcentual e os juros dos empréstimos concedidos à pessoa física para a aquisição de veículos subiram 0,1%, segundo o Banco Central.