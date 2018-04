Aumento de despesas causa saques da poupança, diz analista

A captação negativa da poupança brasileira em janeiro se deve, em parte, a um efeito sazonal de aumento de despesas do poupador no início do ano, segundo o diretor da Verax Serviços Financeiros, Marcelo Xandó. "Janeiro é um mês mais pesado para os orçamentos", disse ele, citando os pagamentos do IPVA, matrícula e material escolar, entre outros gastos. Veja também: Saques superam depósitos na poupança em janeiro Para ele, também pode ter havido uma migração do investidor da poupança para os fundos de investimento, que registraram entrada de recursos de R$ 206,920 milhões no mês passado, a primeira em nove meses, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid). "Por ter sim uma migração do investidor da poupança para os fundos, mas a gente acredita também que tem recurso aí que o investidor sacou para gastar", disse. Investimentos Xandó afirmou que o crédito privado é uma boa oportunidade de investimentos agora no início do ano. Ele explicou que, como os recursos para as empresas estão mais escassos no mercados, as companhias estão fazendo captação junto aos investidores e tendem a pagar juros maiores que a taxa básica do País, hoje em 12,75%. "Há empresas boas indo ao mercado com taxas muito atrativas. Acho que a gente pode citar aí a própria Bradespar, que há duas semanas captou para 36 meses a 125 do CDI (ou seja, pagando uma juros de 125% da Selic), é um excelente risco corporativo com uma taxa muito boa", disse. Ele citou também os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) como uma boa oportunidade. "Os próprios bancos grandes estão pagando taxas acima do CDI. Agora até deram uma estabilizada, mas os bancos médios ainda pagam taxas muito atrativas."