Aumento de importações não afeta superávit, diz empresário O otimismo do governo em relação ao comércio exterior brasileiro continua contagiando os principais especialistas do País. O empresário Roberto Teixeira da Costa, membro do Conselho Diretor da Prospectiva Consultoria Brasileira de Assuntos Internacionais, acredita que, mesmo que as importações venham a aumentar este ano, em decorrência de um crescimento econômico que não se verifica há pelo menos três anos, o superávit comercial deverá superar os US$ 18 bilhões. Indagando de onde vinha todo esse otimismo, o empresário respondeu que existem pelo menos três fatores importantes que precisam ser considerados para isso. Um, disse ele, "é que o motor exportador permanece ligado". Costa explicou as empresas que tomaram gosto pelas exportações continuarão a vender para o mercado externo e a estas deverão se somar outras. Em segundo lugar, ele acredita que a atual liquidez internacional fará com que o preço das commodities, que já tiveram valorização razoável no ano passado, continue aumentando no mercado internacional, com o qual o Brasil será beneficiado. Finalmente, o empresário explicou que a recuperação da economia norte-americana e as perspectivas de crescimento para os países europeus também serão de extrema importância para o comércio exterior brasileiro. "Tudo isso me faz crer que o superávit comercial este ano deverá ser superior aos US$ 18 bilhões", disse Teixeira da Costa. O ministro de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, tem repetido que a perspectiva de exportações para este ano é alcançar pelo menos o patamar de US$ 80 bilhões. Furlan tem afirmado também que essa meta não é aleatória, mas estimada com base em pesquisa de cada setor.