Aumento de tarifas pode prejudicar comércio Com os anúncios do mês passado de redução nos juros e nos depósitos compulsórios - porcentual dos depósitos que os bancos são obrigados a manter junto ao Banco Central -, o comércio criou grandes expectativas de aumento nas vendas. Porém, o governo deve autorizar, nos próximos meses, aumentos nas tarifas - como energia elétrica e telefone - e dos preços administrados - como a gasolina. Esses reajustes devem tomar uma parcela relevante do orçamento das famílias, e, com isso, reduzir um pouco o otimismo dos lojistas para o segundo semestre deste ano. A perspectiva é de que as consultas para venda à vista, com cheque pré-datado e no crediário encerrem o ano com crescimento de 5% a 10% em relação a 1999, repetindo os índices registrados no primeiro semestre. Dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostram que, de janeiro a junho, o número de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), termômetro dos negócios a prazo, aumentou 10,3% na comparação com os mesmos meses de 1999. Nas consultas ao Telecheque, que reflete as vendas à vista e com cheques pré-datados, o acréscimo foi de 5,4% em igual período. Na média dos dois sistemas, o crescimento foi 7,8%. Juros mais baixos Segundo O economista da ACSP, Marcel Solimeo, o crescimento nas vendas poderá atingir 10% se os prazos do crediário forem alongados. Ele não acredita que as taxas de juros dos planos mais curtos, hoje entre 2,5% e 3% ao mês, tenham um recuo significativo, exceto no caso dos bancos das montadoras (veja taxas de juros das montadoras no link abaixo). Para alongar o prazo, os lojistas têm de ter indicações de que os juros básicos vão continuar recuando.