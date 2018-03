Aumento do aço é injustificável, diz Miguel Jorge O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse hoje, durante anúncio do plano de investimentos do Walmart para 2010, que o governo está coletando informações para averiguar se estão ocorrendo reajustes no preço do aço. "Todo aumento do aço é injustificável", afirmou, ressaltando que tal situação poderá levar o governo a reduzir a tarifa de importação. A tarifa foi definida em junho pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), mas o governo ameaça retirar a proteção caso as siderúrgicas brasileiras aumentem os preços do produto.