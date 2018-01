Aumento do comércio chinês triplica desde entrada na OMC O valor total das trocas comerciais entre a China e o mundo vem crescendo a uma média de 30% ao ano desde a ascensão do país à Organização Mundial do Comércio (OMC), em dezembro de 2001. O dado apresenta nítido contraste em comparação ao crescimento médio de 10% registrado nos cinco anos anteriores, de 1995 a 2000, conforme revelam os números da Agência Nacional de Estatísticas da China. ?O desempenho da China superou não apenas as expectativas estrangeiras como também as nossas próprias?, avaliou o ministro do Comércio Exterior, Bo Xilai, em entrevista ao jornal China Daily. A entrada na OMC também trouxe estabilidade ao crescimento comercial. Antes de 2001, o incremento nas trocas podia oscilar de 31,5% em um ano a 7,5% no próximo, como ocorreu nos intervalos entre 1998-1999 e 1999-2000. Reformas Reformas estão por trás do sólido incremento no comércio. Nestes cinco anos de adaptação às regras da OMC, a China reviu mais de duas mil leis de regulamentação comercial e aboliu 700, disse o embaixador para a OMC, Sun Zhenyu, à agência de notícias estatal Xinhua. Segundo Sun, também houve um esforço perceptível para promover o livre comércio por meio da redução de tarifas. Desde 2001, os encargos sobre bens industriais baixaram de 14,8% para 9,1% e de 23,2% para 15,35% em produtos agrícolas. Com a entrada na organização, as práticas comerciais chinesas também passaram a ser mais contestadas. A venda de mercadorias piratas e os preços muito baixos dos produtos ?Made in China? são as razões das principais queixas apresentadas contra o país na OMC. Em 2001, processos antidumping contra a China representavam 15% de todos os casos disputados na organização. Em 2005 esta participação se elevou para 30%. Ou seja, quase um terço de todas as ações mundiais contra dumping tem como alvo produtos chineses, segundo dados da Xinhua. ?Estes processos são questões de curto prazo, apresentados por empresas que tiveram uma grande perda na sua competitividade?, afirma o Professor Kui Wai Li, da City University de Hong-Kong. ?Com o desenvolvimento (do comércio) nós vamos ver uma maior geração de riqueza e uma adequação ao livre mercado?, defende o especialista em comércio internacional. Quanto à proteção de propriedade intelectual ainda ?é preciso fazer um esforço maior?, disse à BBC Brasil Mark Michelson, vice-presidente para Ásia da APCO, uma consultoria internacional voltada para o comércio global. O governo afirma estar tomando providências para combater a pirataria e como prova disso cita a cifra de US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 9,6 bilhões) remetidos ao exterior somente para pagamento de direitos autorais em 2005.