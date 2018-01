Aumento do compulsório tira R$ 9,7 bilhões do mercado, diz consultoria A elevação do compulsório sobre depósitos à vista de 45% para 60%, decidida hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, deve tirar do mercado R$ 9,7 billhões, de acordo com o diretor da consultoria Austin Asis, Erivelto Rodrigues. Segundo ele, o total destes depósitos no mercado somam, no momento, aproximadamente R$ 65 bilhões.