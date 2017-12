Aumento do condomínio no fim do ano pode ir a 28% O aumento da taxa condominial neste final de ano deverá ser, em média, de 3%, de acordo com o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). A alta será ocasionada pelo reajuste estimado de 6,1% no dissídio coletivo dos trabalhadores do setor, em outubro. Em condomínios que não realizaram provisão para despesas com 13º salário e encargos do período o reajuste poderá chegar a 28% (25% de impacto do 13º salário mais os 3% do dissídio).