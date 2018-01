Aumento do desemprego torna distante a retomada Com o índice de desemprego de 8% no trimestre fevereiro/abril, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a recuperação da economia fica mais distante. Menos emprego significa menos consumo, menor possibilidade de endividamento e menos confiança no futuro. É o que sugerem o aumento do desemprego e a queda do salário médio divulgados no levantamento.