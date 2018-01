Aumento do emprego surpreende a indústria paulista A diretora do departamento de pesquisas econômicas da Fiesp, Clarice Messer, qualificou como "muito forte" e "acima do esperado" o crescimento do emprego industrial em São Paulo, de 0,51% verificado em outubro na comparação com setembro. "Foi uma feliz coincidência: aumento da produção ligada à sazonalidade e o início do ciclo de crescimento econômico", afirmou. Segundo ela, as perspectivas para o restante do ano são favoráveis, embora ainda exista o risco de demissão das mais de 5,5 mil vagas criadas até outubro. "Estou cautelosa sobre o crescimento porque os dados ainda não nos permitem ter certeza da recuperação", afirmou. "Não me atrevo a rever a estimativa de queda de 6 mil postos da indústria no fechamento do ano, embora reitere que as perspectivas são positivas". A diretora da federação das indústrias paulista atribuiu o crescimento do emprego principalmente ao deslocamento das encomendas do varejo do período de julho a agosto para setembro a outubro. Além disso, ela reiterou o excepcional desempenho das exportações brasileiras. Clarice destacou ainda que nos últimos meses o varejo e a indústria intensificaram a venda de estoques.