Aumento do gás natural prejudica economia, alerta Abegas O aumento do preço do gás natural já chega a 74,7% em 2002, bem acima da inflação, qualquer que seja o índice tomado como base de comparação. Isto está causando indignação para a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás (Abegas) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), principalmente por causa do novo aumento a ser praticado pela Petrobras a partir de sexta-feira, de 27% para o gás nacional e acima de 30% para o importado da Bolívia. "Temos que procurar uma política de preços nacional para o gás natural, caso contrário, a economia do País sempre será prejudicada", disse o presidente da Abegas, Cícero Ernesto Leite de Souza. O vice-presidente da CNI, José Carlos Gomes Carvalho, também diretor de infra-estrutura da entidade, concorda. ?O País está com sérios problemas na geração de energia elétrica. E a questão pode piorar ainda mais. Se a economia crescer será preciso mais energia. As térmicas, com o preço do gás natural em constante alta, se tornam um problema, e não uma solução", ressalta. "O preço do gás natural não pára de subir e isto preocupa. Os investidores se afastam do setor. Não se trata de subsídios. É preciso que se tenha um preço diferenciado para o gás natural. Algo precisa ser feito urgentemente. O que não é possível é que o gás tenha ajustes de 70% a 80% em um só ano, como aconteceu em 2002. As empresas geradoras de energia estão descapitalizadas e as empresas de distribuição de gás também sabem que os consumidores não podem acompanhar os ajustes". Política mortal O presidente da Abegas entende que esta política de ajustes de preços para o gás natural é mortal para o setor distribuidor. "É preciso que algo seja feito. Nós enviamos ao novo governo um estudo que mostra isto. E recebemos de volta um aviso de que a questão está sendo analisada. Temos esperanças de que isto realmente seja feito, para o bem do País", afirmou Cícero. Segundo ele, o preço do gás natural, que em janeiro estava em R$ 262,00 por mil metros cúbicos, está agora em R$ 458,00 por mil metros cúbicos, um aumento de 74,7%. Hoje 40% do gás natural utilizado no País é importado, o que significa, segundo Cícero, que um ajuste de cerca de 30% tem um peso considerável na economia.