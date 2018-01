Aumento do gás para o consumidor vem na segunda-feira O presidente do Sindigás (Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás de Cozinha), José Carlos Guimarães, afirmou que o repasse do reajuste da Petrobras sobre o preço do gás de cozinha para o consumidor será imediato, a partir da próxima segunda-feira. "Vamos repassar o reajuste na tentativa da repor a elevação dos custos", disse o presidente do sindicato. Segundo ele, o repasse ainda não deve eliminar a diferença existente entre o preço do produto no mercado doméstico e os preços internacionais. "Ainda há uma defasagem, decorrente do aumento do preço do petróleo por conta da greve na Venezuela, e ainda por conta da desvalorização cambial que não foi totalmente reposta no preço ao consumidor?, disse. Segundo levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) na sexta-feira passada o gás de cozinha, o GLP, teve seu preço médio reajustado em 3,66% nas últimas quatro semanas. Em três meses, o preço médio do GLP aumentou 20,78%. Em São Paulo, o preço médio do gás de cozinha na semana que passou subiu 1,61%. No acumulado de quatro semanas, o aumento atinge 4,59% e, em três meses, chegou a 23,47%. No Rio de Janeiro, o aumento na semana foi de 0,33%. Em quatro semanas o acumulado foi de 4,75% e em três meses, o aumento foi de 14,91%.