Aumento do IOF é saída de alto custo para sociedade, diz Fiesp A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou hoje nota oficial criticando o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para compensar as perdas com a interrupção da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). A atitude foi chamada de "cena corriqueira" pela entidade . "O aumento da alíquota do IOF é saída fácil para o governo e de alto custo para a sociedade", afirmou o presidente em exercício da Fiesp, Carlos Roberto Liboni. O presidente Horácio Lafer Piva está no Timor Leste. A Fiesp classificou de "positivo" o comprometimento do governo com as metas fiscais e de "lamentável a dependência em relação a tributos de má qualidade e a falta de flexibilidade dos gastos públicos". Segundo a nota, com isso o governo sacrifica o crescimento econômico. "Além das qualidades deletérias próprias de um imposto que incide em cascata, o IOF impacta negativamente o custo do crédito para o tomador final. Este é mais um fator a contrair a demanda doméstica e a limitar a recuperação da produção e do emprego", argumentou.