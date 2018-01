Aumento do juro nos EUA: reflexos no Brasil O analista da FITCH IBCA em Londres, Richard Fox, disse à Agência Estado que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos não deverá causar grande impacto na economia brasileira. Mas, no curto prazo, poderá retardar os planos do governo de baixar a taxa de juros. A dúvida agora é saber se o Federal Reserve - banco central norte-americano - terá condições de administrar um desaquecimento controlado da economia norte americana. O grande perigo, na opinião do analista, é que seja preciso uma elevação de juros mais brusca nos Estados Unidos. "Se isso acontecer, toda a economia mundial será afetada."