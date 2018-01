Aumento do telefone está suspenso apenas no Rio A liminar concedida hoje pela 9ª Vara Federal do Rio que suspendeu o reajuste de 7,43% nas tarifas de telefonia local no Estado se refere apenas ao aumento autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no último dia 29 de junho. Pela decisão, a Telemar e a Embratel ficam impedidas de aplicar o aumento. A liminar não tem ligação com decisão do STJ, da última quinta-feira, na qual ficou aprovado que o IGP-DI voltará a corrigir as tarifas de telecomunicações de 2003. Em Brasília, A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que vai aguardar a intimação da Justiça para se pronunciar.