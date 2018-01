Aumento dos juros não resolve, diz economista Para enfrentar a inflação não há necessidade de mais juros. O que é preciso é construir a confiança na política econômica do futuro governo e demonstrar que a inflação será duramente combatida e "não mudará sua natureza moderada". Ou seja, que poderá ser administrada com políticas monetária e fiscal. Deve-se evitar a todo custo o risco de que ela volte a ter dois dígitos e a reindexação. Mas isso não significa que a meta de inflação agendada com o FMI, de 4% no último trimestre de 2003, deva ser mantida. As metas para os dois primeiros trimestres são "razoáveis", mas a do último é irreal. E precisa ser elevada a 6% ou 6,5%, com a tolerância de 2,5 pontos porcentuais. Essas são as receitas que o economista Antônio Prado, professor da PUC-SP, diretor da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) e assessor do PT, propõe para se evitar que a inflação se transforme em um transtorno para o futuro governo. Em entrevista ao Estado, Prado defende também a manutenção da meta de superávit primário em 3,75%. A seguir, os principais trechos da entrevista. Estado - O que acontece com a inflação? Antônio Prado - Basicamente, são dois aspectos. Primeiro, um choque de custos relacionado diretamente com a alta do dólar. Isso afeta um conjunto grande de produtos comercializáveis internacionalmente, tanto os exportáveis como os importados. Somada a isso, houve quebra da safra de trigo, em âmbito internacional, o que influenciou os preços de todos os derivados, e boa parte dos alimentos foi afetada. Houve também a recuperação dos preços das commodities em âmbito internacional, como milho e açúcar. Isso é bom para as exportações, mas tem um efeito negativo sobre a inflação. Estado - Não tem saída? Prado - Boa parte dessa pressão inflacionária pode ser diluída à medida que a cotação do dólar vai recuando. O processo de repasse da desvalorização cambial, no entanto, é demorado. Leva até mais de um ano. Isso significa que, mesmo com a queda do dólar, o repasse continuará se distribuindo pela economia por um tempo razoável. É um ajuste dos preços relativos porque um preço fundamental da economia, que é o câmbio, mudou. Isso faz com que todo o sistema de preços seja revisto. Estado - E os juros devem ser elevados? Prado - A elevação da taxa de juros tem pouco efeito de contenção sobre esse processo de crescimento da inflação. Basicamente porque boa parte da inflação brasileira hoje se explica pelos preços administrados ou por esse efeito sobre os bens comercializáveis internacionalmente. Estado - A inflação é de custos, pela pressão do câmbio e de oferta, porque os produtores preferem exportar em vez de vender no mercado interno? Prado - Quem pode vender no mercado externo por um preço melhor tenta repassar esse custo de oportunidade no mercado interno. É assim que funciona. Agora, há algumas questões técnicas a serem debatidas que são importantes. A principal delas é a política de metas inflacionárias. Estado - Então um aumento do juro não resolveria? Prado - Os juros já subiram de 18% para 22%. Esse aumento foi adotado para recompor a taxa de juros reais de longo prazo, não a de curto prazo. Portanto não há mais espaço para subir o juro, e o aumento seria inócuo. O que tem de ser feito? Primeiro, trabalhar a construção da confiança na política econômica do novo governo. Parte ainda desse aumento da cotação do dólar é um fenômeno de confiança. Muito já tem sido feito nesse período de transição. Essa tem sido a principal contribuição do coordenador da transição, o (Antônio) Palocci. O restante vai depender da própria execução da política econômica depois da posse. Estado - Melhora a expectativa? Prado - A recuperação da confiança permitirá um recuo da cotação do dólar e uma queda do risco país, que está muito elevado, mais que o dobro dos países emergentes. Isso acontecerá respeitando-se os compromissos de manter a política cambial flutuante, as metas inflacionárias e os superávits primários - este, um elemento fundamental para a construção do ambiente de confiança. Estado - Mas já estão pedindo mais superávit. Prado - Acho que esse momento não é adequado para mexer nessa meta porque as expectativas ainda estão ocorrendo num período em que a turbulência não se dissipou. Se você projeta agora, você vê um PIB menor do que vai ser, vê uma inflação maior, vê um câmbio maior também, e assim por diante. Então, claro que na hora do cálculo vai dar um superávit primário maior. Por ora, um superávit de 3,75% parece razoável. Estado - E as metas de inflação? Prado - Pelo memorando do acordo com o FMI, as metas são decrescentes. Para o quarto trimestre de 2002, a meta é de 6,5%; primeiro trimestre de 2003, 6%; segundo, 5,5%; terceiro, 5%; quarto, 4%. A meta para os dois primeiros trimestres de 2003, em torno de 6%, com tolerância de 2,5 pontos porcentuais, é razoável. Agora 4% para o quarto trimestre de 2003 não é razoável. É uma meta irreal, seria mais correto rever. Pensar hoje que no final de 2003 poderíamos ter uma inflação de 4% ou perto do patamar máximo de 6,5% é de um irrealismo atroz. O choque cambial foi muito forte. Ele leva de 12 a 18 meses para se dissipar. Então não é razoável esperar 4% de IPCA ao final de 2003. Acho que se poderia pensar numa meta de 6% a 6,5% com tolerância de 2,5 pontos. Isso manteria o índice abaixo de dois dígitos, o que é essencial para não mudar a natureza da inflação. Estado - E se não der certo? Quais os instrumentos que se pode usar para impedir que a inflação mude de natureza? Prado - Vai dar certo. É claro que qualquer formulador de política econômica tem planos de contingência. Mas não tem sentido explicitar planos de contingência, porque a probabilidade do cenário para usar o plano é muito pequena. A inflação pode ser controlada.