Aumento dos planos lidera reclamações à ANS O aumento indevido de mensalidades liderou o ranking das queixas recebidas pelo disque ANS, serviço da Agência Nacional de Saúde Suplementar que orienta e registra denúncias dos consumidores de planos de saúde. A ANS divulgou ontem o balanço dos primeiros seis meses de funcionamento do serviço. Em segundo lugar na lista de reclamações, veio a cobertura assistencial - problemas provocados pela recusa de uma empresa em oferecer um determinado tipo de serviço ou assistência médica, descredenciamento de hospitais ou mesmo suspensão de contratos. As consultas e queixas dos consumidores são recebidas por meio de telefonemas, e-mails ou cartas. Até agora, foram feitas 20.676 solicitações. A grande maioria dos interessados, no entanto, recorreu ao Disque ANS apenas para tirar dúvidas sobre seus direitos. Somente 19% quis realizar uma queixa contra as empresas. Questões individuais devem ser encaminhadas ao Procon O movimento registrado até agora foi considerado bom pela diretora de fiscalização da ANS, Maria Stella Gregori. Ela adverte, porém, que o Disque ANS não faz a intermediação entre usuários e as operadoras. "Ela atua para resolver a questão de forma coletiva", explica. "Para resolver problemas individuais, o mais recomendado é que o consumidor recorra ao Procon." Maria Stella não tem um balanço das providências adotadas a partir das denúncias feitas por consumidores, por meio do Disque ANS. Segundo ela, quando irregularidades são constatadas depois das denúncias, empresas são autuadas e podem receber multas que variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil. Para a diretora, o serviço do Disque ANS traz uma série de benefícios para o setor. Ao oferecer informação gratuita, é possível ter um maior número de usuários conscientes de seus direitos, afirma. O Disque ANS funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas em todo o País. O serviço é gratuito. (tel. 0800-701-9656). No Procon, o telefone para o consumidor é 1512. Veja o ranking completo Reclamações Assunto % Aumento mensalidade 19,0 Cobertura assistencial 18,5 Operadora e planos de saúde 15,7 Contrato e regulamento 12,0 Rede prestadora 5,8 Carência 4,9 Doença ou lesão preexistente 6,0 Aposentados, demitidos e exonerados 4,7 Urgência e emergência 1,9 Reembolso 1,9 Internação 1,3 ANS 1,2 Mecanismo de regulação 1,0 Cobertura geográfica 0,6 SUS 0,2 Outra temática 5,3 Total 100,00