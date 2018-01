Aumento nas ligações de fixo para celular As holdings de telefonia fixa Embratel, Telefônica, Telemar e Brasil Telecom estão travando uma queda de braços com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para reajustar em cerca de 21% as tarifas das ligações telefônicas feitas das linhas fixas para os celulares. O presidente da agência reguladora, Renato Guerreiro, admitiu conceder ainda este mês um aumento máximo de 9,5% para esses serviços. As empresas alegam que estão com as tarifas defasadas desde julho de 1998, quando houve a privatização do Sistema Telebrás. Segundo o presidente da Anatel, as holdings foram autorizadas a reajustar em 10% estas tarifas no ano passado. Os porcentuais de reajustes devem ser definidos dentro dos próximos dias e entram em vigor no início de fevereiro. As novas tarifas de telefonia fixa não se aplicam para as empresas-espelho Intelig, Vésper São Paulo, Vésper S.A. e Global Village Telecom (GVT). Isso porque os preços não são controlados pela agência reguladora. Estas empresas apenas apresentam à Anatel as tarifas que pretendem praticar para determinados serviços.