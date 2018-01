Aumento nas tarifas da Telesp Celular Entrará em vigor amanhã o reajuste das tarifas da Telesp Celular. A publicação da nova tabela com os novos preços do Plano de Serviço Básico ocorreu no Diário Oficial de 28 de outubro e foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O teto de reajuste estipulado pelo órgão é de 5% sobre o valor do Plano Básico - habilitação mais assinatura, ligação local, interurbano dentro do Estado, interurbano fora do Estado, adicional fora do Estado por chamada, adicional dentro do Estado por minuto, adicional fora do estado por minuto. Os outros planos de serviços da companhia não sofrerão alteração nos preços. A tabela abaixo mostra os preços atuais e os que valerão a partir de amanhã. Os valores que incluem os impostos referem-se ao PIS, Cofins e ICMS, que corresponde a 28,65%. Serviços Tarifa Atual (R$) Tarifa Nova (R$) sem impostos com impostos sem impostos Com impostos Habilitação * 0,00 0,00 Assinatura mensal 42,30 42,30 Ligação local móvel-fixo por minuto 0,2997 0,42 0,3321 0,4654 Ligação local móvel-móvel por minuto 0,2997 0,42 0,4316 0,6050 Ligação interurbana dentro do Estado por minuto 0,6422 0,90 0,7135 1,00 Ligação interurbana para outros Estados por minuto 0,7135 1,00 0,8120 1,1380 Adicional dentro do Estado por minuto 0,3211 0,45 0,3567 0,4999 Adicional para outros Estados por minuto 0,3568 0,50 0,4059 0,5688 Adicional por chamada 0,6065 0,85 0,67 0,9390 *Valor promocional válido até nova divulgação