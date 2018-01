Aumento no preço de alimentos nos supermercados não será linear O presidente da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), João Carlos de Oliveira, afirmou que os aumentos dos alimentos, sobretudo dos produtos in natura, não deverão ser repassados de forma linear aos consumidores. "Isso não ocorrerá porque a renda da população tem limites. Além disso, a concorrência das empresas do nosso segmento não permite avanços dos preços nessa magnitude, pois há sempre promoções e periodicamente são inauguradas novas lojas", comentou. Oliveira previu que os fornecedores de laticínios, com destaque para o leite, deverão aplicar um reajuste de 10% nos próximos 30 dias "Isso ocorrerá devido aos problemas causados pela estiagem, sobretudo no sul. Mas, não há chances para que esse reajuste seja repassado em tais proporções para o produto vendido nas gôndolas", afirmou. "O mesmo também deverá ocorrer no caso das mercadorias fabricadas com trigo, como pães, massas e biscoitos." De acordo com o porta-voz da Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo), Lawrence Pih, a recente subida dos preços da commodity no mercado internacional implicará em abril numa elevação ao redor de 10% para o pão francês. Para a presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (ABIMA), Eliane Kay, o aumento do trigo deverá resultar numa elevação dos produtos fabricados pelo setor entre 9 e 12% a partir do início de abril. Vendas Na avaliação do presidente da Abras, o consumo em expansão moderada fará com o que as vendas do setor de supermercados registrem uma alta de 3% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período de 2004. Esse patamar será um pouco menor em relação ao nível de vendas ocorrido entre janeiro e março, que segundo João Carlos Oliveira, apontou uma expansão próxima de 5% ante o mesmo trimestre do ano passado.