Aumento no querosene de aviação é esperado até amanhã Um novo aumento no querosene de aviação é esperado para ocorrer entre hoje e amanhã. Segundo fontes do setor, a elevação será em torno de 7%. Os reajustes ocorrem quinzenalmente. No dia 1º de outubro, o preço do querosene subiu 8,6%. Segundo o Sindicato Nacional de Empresas Aéreas (Snea), o querosene de aviação já acumulou alta de 33,2% de janeiro até setembro. De 1999 a setembro de 2004 o querosene subiu 882%, pelas contas do Snea. O sindicato reclama que o aumento foi bem maior do que outros derivados do petróleo no mesmo período: a gasolina subiu 245% entre 99 e setembro passado; e o diesel aumentou 366% em igual período. De acordo com as companhias aéreas, o combustível representa entre 20% e 25% dos custos das empresas. A Iata, entidade internacional que reúne 98% das companhias aéreas, calcula que a disparada dos combustíveis deve representar cerca de US$ 4 bilhões de perdas para o setor este ano.