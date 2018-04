Aumento nos gastos é normal em eleições, diz economista O economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, afirmou nesta quinta-feira em entrevista à Rádio Eldorado que o aumento dos gastos públicos pelo governo federal é normal em toda época de eleição. Franco acredita que qualquer estouro do orçamento será facilmente contornado em 2007. O economista espera que, quem quer que seja eleito, privilegie a responsabilidade fiscal com vistas ao crescimento. Ele explicou que o desenvolvimento econômico não ocorre de forma milagrosa, mas as perspectivas são boas. Na sua opinião, o Brasil progrediu muito nos últimos quinze anos. Franco não concorda com a análise de que o País esteja perdendo as possibilidades alardeadas por muitos setores. Segundo ele, a economia brasileira não corre o risco de sofrer com possíveis crises externas. O economista afirma que não há incertezas iminentes, como no passado, e mesmo a tensão sobre os Estados Unidos é exagerada. Ouça a íntegra da entrevista na Eldorado.