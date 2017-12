Aumento nos juros de financiamento de veículos As taxas de juros mensais para financiamento de veículos já estão em média 0,1 ponto percentual mais altas em razão do aumento na semana passada de 16,75% para 18,25% ao ano da Selic, a taxa básica referencial de juros. Os bancos das principais montadoras elevaram a taxa média de 2,26% para 2,34% ao mês desde sexta-feira, de acordo com informações da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef). Nos planos com prazo maior, como no parcelamento de 36 e 48 meses, os juros são ainda mais altos, em torno de 2,45%, chegando a 2,59% ao mês. O presidente da Anef, Luiz Carlos Andrade, avaliou que a tendência para os próximos meses é de queda nas taxas as montadoras, por conta de uma diminuição esperada para a taxa Selic. Os bancos General Motors e Fiat anunciaram as novas tabelas amanhã. Os bancos Volkswagen e Ford informaram que não houve aumento, mas, na prática, estão trabalhando com taxas semelhantes às de seus concorrentes. Banco GM De acordo com o diretor comercial do Banco GM, Felipe Herrera, a taxa para planos de 24 meses passou de 2,25% para 2,35% ao mês. Já para o parcelamento de 36 meses, os juros aumentaram de 2,35% para 2,45%. O banco continua oferecendo taxas promocionais para alguns modelos, como o Celta, que tem taxa de 0,95% ao mês. Neste caso, parte da diferença é subsidiada pela própria montadora por meio de ações de marketing. As taxas promocionais para determinados modelos são praticadas por todas as montadoras, principalmente nas promoções de fins de semana. Para Herrera, entretanto, o mercado está sinalizando como uma tendência de queda. "Acreditamos que haverá uma diminuição dessas taxas no curto prazo", afirmou o diretor do Banco GM, que poderá divulgar juros mais baixos ainda nesta semana. Com o aumento, a parcela de um Corsa Wind 1.0, três portas, com preço de R$ 16.287,00, com entrada de 20% (R$ 3.257,00), financiado em 24 meses, passou de R$ 717,28 para R$ 725,36, uma diferença de R$ 193,92 no fim do plano. Fiat, Volks, Toyota e Ford As taxas do Banco Fiat para planos com entrada de 15% estão variando de 2,29% (prazo de 12 meses) a 2,59% (parcelamento em até 48 meses). No caso dos planos de 24 meses, a taxa é de 2,39% e no de 36 meses, de 2,47%. Desde o dia 28 de maio, o Banco Volkswagen oferece taxas de 2,19% para planos de até 24 meses, com entrada de 50%; e de 2,29% com entrada de 20%. No caso dos parcelamento de 36 meses, a taxa mensal é de 2,25% ao mês para entrada de 50%; e de 2,35% para entrada de 25% a 34%. As taxas do Banco Ford para financiamentos com entrada de 20% são de 2,28% no parcelamento em até 24 meses e de 2,38% nos planos de até 36 meses. Para financiar o veículo em até 48 meses, o cliente pagará uma taxa mensal de 2,48%. O Banco Toyota oferece taxas mais competitivas, de 2,19% para 24 meses e 2,26% para 36 meses, nos planos com entrada de 20%.