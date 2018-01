Aumento o emprego na indústria paulista O emprego na indústria paulista teve alta de 0,38% em maio na comparação com abril, o que significa a contratação de 7.428 trabalhadores. O resultado é pior do que o verificado em maio de 2004, quando foram criadas 14.569 vagas. De janeiro a maio deste ano, a indústria paulista criou 40.116 vagas, uma alta de 2,07%. No mesmo período do ano passado, foram criadas 5.263 vagas a mais, segundo o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).