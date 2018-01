Austeridade fiscal pode fazer dólar cair a R$ 3,20, dizem economistas Depois de disparar neste ano e dar início ao atual surto inflacionário, o dólar, que atingiu R$ 4 em outubro, pode cair para algo como R$ 3,20 no começo de 2003, na visão dos analistas mais otimistas. Para que esse recuo se concretize, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá de mostrar na prática que o discurso de austeridade fiscal adotado nos últimos meses é para valer, o que será decisivo para ganhar a confiança dos investidores, afirmam os economistas. Além disso, diante da recente escalada dos preços, é fundamental que o futuro presidente do Banco Central (BC), que deve ser indicado nos próximos dias, deixe claro o compromisso com uma política monetária austera. Conquistar a confiança do mercado será fundamental para superar alguns fatores técnicos que podem pressionar o câmbio no primeiro semestre do ano que vem, a exemplo do que vem ocorrendo nos últimos meses: os vencimentos de títulos e contratos atrelados ao dólar, que totalizam US$ 19,112 bilhões de janeiro a junho e, em menor medida, as obrigações do setor privado no exterior, que atingem US$ 12,578 bilhões, entre principal e juros, segundo números do Banco Central (BC). Credibilidade Para o economista-chefe do banco JP Morgan, Luís Fernando Lopes, esses números são significativos, mas podem ser contornados desde que o futuro governo consiga convencer os agentes econômicos de que adotará uma política econômica responsável. Se o PT conquistar rapidamente a credibilidade, será mais fácil rolar os títulos e contratos atrelados ao câmbio, afirma ele, que acredita que o dólar pode cair para R$ 3,20 no primeiro trimestre do ano que vem. Além disso, de outubro a dezembro deste ano, os vencimentos de papéis cambiais superaram US$ 20 bilhões, mais do que os US$ 19,112 bilhões previstos para os primeiros seis meses de 2003. Para o economista-chefe do Crédit Suisse First Boston (CSFB), Rodrigo Azevedo, a principal questão que vai nortear o comportamento do câmbio nos próximos meses é se o acesso do País ao crédito internacional vai se normalizar, o que depende de fatores externos e internos. No cenário internacional, as incertezas quanto à recuperação da economia norte-americana e a concretização ou não da guerra contra o Iraque são alguns dos principais fatores que vão determinar se a atual aversão global ao risco permanecerá elevada. Solvência No cenário interno, Azevedo diz que a principal tarefa do futuro governo é acabar com as dúvidas sobre a solvência do setor público brasileiro. Ele afirma que as incertezas quanto a sustentabilidade da dívida brasileira já foram maiores, mas entende que a trajetória da relação dívida/PIB, um dos principais indicadores de solvência de um país, continua a incomodar os analistas. Para Azevedo, seria importante aumentar a meta de superávit primário (receitas menos despesas, exceto gastos com juros) para 2003, definida em 3,75% do PIB, uma medida que indicaria que o governo pretende estabilizar e reduzir a relação dívida/PIB ao longo do tempo. O aumento do esforço fiscal poderia dar o choque de confiança necessário para começar a reduzir ainda mais o risco país, que caiu 30% desde 10 de outubro, para 1.586 pontos, mas ainda está num nível ainda muito elevado. Risco país Um levantamento do CSFB indica que é necessário que o risco país recue para a casa de 1.000 pontos para que o governo federal volte a captar recursos no exterior. Em 25 de outubro de 1999, a República fez uma emissão de US$ 2 bilhões de bônus globais quando o risco estava em 1.060 pontos. Essa foi a captação realizada com o risco país no nível mais alto até hoje. ?E foi uma emissão cara?, ressalta Azevedo. A captação mais recente do governo brasileiro ocorreu em 11 de abril, quando o risco país estava em 738 pontos. As emissões do governo federal são um importante balizador para as captações privadas, e em geral abrem caminho para que as empresas voltem ao mercado externo de uma maneira mais sistemática. Hoje, o mercado internacional está praticamente parado para as empresas brasileiras. Em outubro, por exemplo, apenas 7% dos bônus, notas e commercial papers emitidos por companhias do País foram renovados. Dívida privada Os analistas não acreditam, no entanto, que as dívidas do setor privado serão uma grande fonte de pressão sobre o câmbio em 2003. Como afirma o economista-chefe do ABN-Amro Bank, Mário Mesquita, tudo indica que muitas empresas recompraram neste ano parte de seus títulos no exterior, porque muitos papéis chegaram a ser negociados com descontos superiores 50%. Com isso, é bastante provável que os vencimentos privados no primeiro semestre de 2003 sejam menores do que os US$ 12,578 bilhões apontados pelos números do BC. Em geral, as empresas recompram seus títulos enviando recursos pelas contas de não residentes, conhecidas como CC-5. Esse canal é o escolhido por razões fiscais, uma vez que, dependendo do prazo do título, há isenção de Imposto de Renda, que pode ser perdida se o papel for adquirido antes do vencimento por outros canais. Alívio na inflação Mesquita acredita num câmbio em R$ 3,20 e R$ 3,30 no começo do ano que vem, partindo do pressuposto de que o PT vai adotar uma política fiscal rígida e que a política monetária será conservadora. Para ele, o câmbio nesses níveis dá um alívio na inflação, ao mesmo tempo em que mantém a competitividade das exportações brasileiras. Ele entende que, como o PT tem reiterado o discurso de que pretende reduzir a vulnerabilidade externa, é difícil apostar num dólar mais barato do que R$ 3,20. Além disso, ele acredita que o próximo governo não deverá rolar integralmente os títulos e contratos cambiais que vencerem, mesmo que haja condições para isso. Para Mesquita, isso seria positivo, pois seria importante reduzir a parcela da dívida pública indexada pelo câmbio, o que tenderia a reduzir a percepção do risco do País. Azevedo, por sua vez, vê uma recuperação mais gradual da confiança, o que o faz projetar um câmbio em R$ 3,50 no fim deste ano e em R$ 3,65 em junho do ano que vem. Dólar em dezembro Se no começo de 2003 o dólar deve cair um pouco mais, neste mês parece difícil que haja uma queda mais expressivo da moeda. Lopes lembra que bancos e empresas não vão aumentar a exposição ao Brasil antes da virada do ano, para não correr o risco de ter a avaliação de crédito rebaixada pelas agências de classificação de risco. Alguns analistas apostam em redução adicional da exposição ao País por parte de algumas instituições mais cautelosas. O fato de o PT ainda não ter indicado o ministério nem o presidente do BC aumenta o grau de incerteza num mês em que o BC vai ter de enfrentar a rolagem de US$ 3,6 bilhões de papéis cambiais nos dias 12 e 18, além de US$ 2,6 bilhões de títulos que vencem em 2 de janeiro mas têm de ser rolados até o último dia útil deste ano. Os vencimentos privados são de US$ 3,1 bilhões, segundo o BC, mas os valores podem estar superestimados. Para Lopes, é provável que a moeda oscile entre R$ 3,60 e R$ 3,70 até o fim do ano. Na sexta-feira, o dólar fechou em R$ 3,655.