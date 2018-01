Austrália deve superar EUA na produção de ouro Ao longo da próxima década, a Austrália deverá superar os Estados Unidos e se tornar a segunda maior produtora mundial de ouro. A previsão é de Harry Adams, diretor-geral da mineradora local Gympie Gold. O executivo, que também ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho Australiano de Ouro, formado pelas companhias que atuam no segmento, revelou a estimativa durante o Fórum de Ouro de Denver, considerado o maior encontro norte-americano de executivos e investidores da indústria aurífera. No ano passado, a África do Sul produziu 395 toneladas de ouro; os Estados Unidos, 299 toneladas; e a Austrália foi a terceira maior produtora mundial, com 264 toneladas. Durante o exercício fiscal terminado em 30 de junho, a Gympie Gold produziu 55.368 onças de ouro. Além do metal, a mineradora também explora carvão, tendo vendido mais de 1,2 milhão de toneladas do produto nos 12 meses até 30 de junho.