Austrália é 1o país do G20 a elevar juro, em 0,25 ponto

A decisão do BC torna a Austrália o primeiro país do G20 a elevar o juro.

Foi a primeira alta do juro australiano desde março de 2008. O BC elevou a taxa em 4,25 ponto percentual durante a crise mundial.

"Com o crescimento provavelmente perto do potencial no ano à frente, com a inflação próxima da meta e com o risco de uma séria contração da economia da Austrália já para trás, a visão do conselho (do BC) é de que agora é prudente começar a diminuir gradualmente o estímulo fornecido pela política monetária", disse em comunicado pós-reunião o presidente do banco, Glenn Stevens.

(Por Wayne Cole)