Austrália e China assinam acordo para exportação de urânio O ministro de Relações Exteriores da Austrália, Alexander Downer, anunciou nesta sexta-feira que seu país assinou um acordo com a China, para permitir às empresas australianas que exportem urânio para o país asiático a partir deste ano. O Acordo de Transferência Nuclear entre Austrália e China e o Acordo de Cooperação Nuclear foram assinados na quinta-feira, em Pequim. "Os acordos entrarão em vigor 30 dias após sua ratificação. Os produtores australianos de urânio poderão começar a exportar para a China no início de 2007", informou Downer em comunicado. As quantidades exportadas dependerão das negociações comerciais, acrescenta. Austrália e China assinaram em abril de 2006, durante a visita oficial do primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, um acordo para a compra de urânio australiano, que será utilizado como combustível nas centrais de energia nuclear chinesas. A Austrália deverá duplicar sua produção para satisfazer à demanda chinesa, de cerca de 20 mil toneladas por ano.