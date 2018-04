Austrália liga prisões na China a negociação de preço do minério

O ministro de Relações Exteriores da Austrália, Stephen Smith, afirmou ontem que as autoridades chinesas relacionaram a detenção de Stern Hu, chefe das operações de minério de ferro da Rio Tinto na China, e outros três funcionários da mineradora à atual rodada de negociação dos preços do minério de ferro. De acordo com Smith, um comunicado publicado em um site oficial chinês informa que "durante as negociações sobre o preço do minério de ferro com as mineradoras estrangeiras, em 2009, Stern Hu reuniu e roubou segredos de Estado da China por meios ilegais, incluindo pagamento de propina para equipes de siderúrgicas chinesas". A confirmação de que a detenção de Hu tem relação com a atual rodada de negociações para o preço do minério acrescenta outro fator de complexidade para conversas já bastantes exaltadas. "Continuamos pressionando as autoridades chinesas por mais detalhes sobre as razões da detenção de Hu", disse Smith. O caso pode se tornar um incidente diplomático, com alguns políticos de oposição na Austrália acusando a China de forjar as acusações para revidar a decisão da Rio Tinto de desistir da aliança de US$ 19,5 bilhões com a Aluminum Corp. of China (Chinalco) no mês passado. No entanto, um porta-voz da Chinalco afirmou que a detenção de Hu não tem relação com o fracasso do acordo. DESCONHECIMENTO A Rio Tinto afirmou não ter conhecimento de qualquer evidência que sustente as alegações feitas por autoridades chinesas de que quatro de seus funcionários roubaram segredos de Estado. Além dos funcionários da empresa, também foi detido um executivo da siderúrgica chinesa Shougang Steel, sob a mesma alegação. Uma porta-voz da mineradora afirmou que a companhia está seguindo os acontecimentos de perto e está "surpresa e preocupada" com as acusações. "A Rio Tinto é comprometida com altos padrões de integridade nos negócios e leva suas responsabilidades éticas muito a sério", disse a porta-voz.