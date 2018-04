Austrália pode ir à OMC contra lei agrícola dos EUA A Austrália está preparada para contestar na Organização Mundial do Comércio (OMC) a intenção dos Estados Unidos de aumentar os subsídios concedidos a seus produtores por meio da aprovação da Farm Bill, o projeto de lei agrícola dos EUA. Segundo o ministro da Agricultura australiano, Warren Truss, o país também pode impor taxas punitivas sobre qualquer produto americano subsidiado e exportado para a Austrália. A Farm Bill tramita no Congresso dos EUA desde o ano passado. Depois de versões bastante diferentes terem sido aprovadas na Câmara e no Senado, um comitê de conferência, formado por membros das duas Casas, foi instalado no início deste ano. As negociações foram concluídas na sexta-feira. O acordo preliminar alcançado entre senadores e deputados concede, nos próximos dez anos, US$ 180,5 bilhões aos produtores - US$ 73,5 bilhões em recursos novos e US$ 107 bilhões de programas já existentes. Espera-se para o início desta semana detalhes de como estes vultosos recursos serão repartidos. "Assim que tivermos detalhes da Farm Bill, certamente vamos analisar nossa opção de irmos à OMC", afirmou o ministro da Agricultura da Austrália, Warren Truss, à rádio ABC. "Qualquer item que não esteja de acordo com as regras da OMC será contestado". Para Truss, os EUA não estão cumprindo com seu papel de liderança, na tarefa de desenvolver um comércio mais livre e justo no mundo. "Eles dizem aos outros países para cortar seus subsídios, mas não faz o mesmo dentro de casa. A Farm Bill é extremamente prejudicial para a agricultura internacional", disse. A lei agrícola dos EUA também está gerando mobilização em outro grande pólo de produção agrícola - o Canadá. Produtores agrícolas da província Saskatchewan querem mais ajuda financeira do governo, agora que é praticamente certo que seus colegas dos Estados Unidos terão mais subsídios do que nunca. "Ainda temos que conhecer os detalhes, mas sabemos que o governo dos EUA está apoiando o programa", afirmou Clay Serby, do Departamento de Agricultura da província, em um comunicado à imprensa. "Para os nossos produtores, isso significa mais pressão sobre o mercado nos próximos anos". Saskatchewan é a principal província agrícola do Canadá. Serby diz que o ministro de Agricultura do país, Lyle Vanclief, deveria reconsiderar as afirmações feitas semana passada, indicando que o governo não protegerá os produtores locais das políticas dos EUA. "Os produtores canadenses são dos mais eficientes do mundo sem subsídio, mas será difícil sobreviver com tal competição", diz Serby. Para ele, seria um bom começo se o governo federal aceitasse a exigência de reparação de grupos agrícolas no valor de US$ 1,3 bilhão, por práticas injustas no comércio internacional. Essas informações são da Dow Jones. No Brasil, o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, disse não ter ficado surpreso com o volume dos subsídios acordado entre congressistas americanos "O aumento de recursos não é uma novidade. Os Estados Unidos estão investindo forte no subsídio à agricultura". O ministro ressaltou que a prática de garantia de preços mínimos distorce o mercado mundial e pode prejudicar os produtores brasileiros.