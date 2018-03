Austrália se une ao Brasil na OMC contra EUA A Austrália vai se unir ao Brasil como uma terceira parte na ação que o País está movendo na Organização Mundial do Comércio contra os subsídios considerados prejudiciais dados pelos EUA aos produtores de algodão. Segundo o Conselho das Indústrias Australianas do setor, a decisão da Austrália de endossar a causa brasileira será realizada a pedido da indústria e é coerente com os esforços australianos de reduzir os subsídios que causam distorção no preço do algodão produzido nos EUA. O Brasil apresentou uma queixa de que os US$ 4 bilhões por ano que os EUA concedem aos produtores de algodão ferem os termos do acordo agrícola do Gatt e criam uma condição desigual nos mercados locais e internacionais.