Australiano revela ser criador do Bitcoin e acaba com mistério porque 'quer trabalhar'

LONDRES - Um dos maiores mistérios tecnológicos e econômicos dos últimos anos pode ter sido finalmente revelado: o criador da moeda criptografada Bitcoin é um australiano de 46 anos. Três veículos de comunicação - BBC, The Economist e revista GQ - dizem que Craig Wright é o responsável pela divisa virtual e está por trás da identidade de Satoshi Nakamoto que, até agora, era identificado como criador da moeda. As cotações do Bitcoin caem mais de 2% após a notícia.

Os três veículos de comunicação entrevistaram o australiano que se apresenta como inventor, empresário e cientista da computação. Os jornalistas também analisaram documentos apresentados pelo australiano. "Wright ofereceu provas técnicas para mostrar que é o criador do Bitcoin. Membros proeminentes da comunidade Bitcoin e o núcleo da equipe de desenvolvimento também confirmaram a afirmação de Wright", cita a reportagem da BBC.

Aos veículos de comunicação, Craig Wright revelou a chave criptográfica por trás da criação da moeda e da primeira transação realizada em 2009. O código também foi publicado no blog de Wright. Segundo o australiano, o segredo criptográfico por trás do Bitcoin foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros que inclui Hal Finney, um conhecido nome da criptografia mundial.

Craig Wright explicou que decidiu revelar sua identidade para "continuar trabalhando". Nos últimos meses, surgiram rumores de que o australiano poderia ser um dos criadores da moeda. Isso passou a gerar problemas a Wright que teve a casa vasculhada pela autoridade tributária da Austrália. "Eu quero trabalhar, quero continuar fazendo o que desejo. Eu não quero dinheiro. Eu não quero fama. Eu não quero adoração. Eu só quero ser deixado sozinho", disse, segundo a BBC.

Após a divulgação da notícia, as cotações da moeda virtual caíram nesta manhã. Por volta das 9h no horário de Brasília, o Bitcoin era negociado com queda superior a 2%, a US$ 442.

Bitcoin é uma moeda criptografada de código aberto criada em 2009 e que não depende de uma autoridade monetária para emissão, lastro, guarda ou estabelecimento do valor. Os Bitcoins são criados gradualmente pelo processamento dos computadores ligados à rede e todas as transações são registradas pelos nós da própria rede, sem um banco de dados único. A moeda é aceita em diversas transações na internet e a confiança na nova maneira de troca de valores fez o valor disparar ao longo dos anos. Essa evolução tem sido acompanhada de perto por autoridades como o Tesouro dos Estados Unidos.