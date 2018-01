Auto-suficiência anunciada pela Petrobras virá em fevereiro O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, admitiu na noite de quarta-feira que o Brasil fechará 2006 com uma produção média de petróleo abaixo do volume que consome, adiando para fevereiro a tão festejada auto-suficiência sustentável na produção de petróleo. Ele disse que o País já vem produzindo, nos últimos meses, um volume maior do que os 1,85 milhão de barris por dia que consome, mas atrasos em algumas plataformas adiaram em dois meses o fechamento de uma média anual superior ao consumo. ?Vamos atingir os 1,85 milhão de barris por dia, na média de 12 meses, em fevereiro?, disse Gabrielli, em jantar de confraternização com jornalistas na noite de quarta-feira. Este ano, a média de produção da empresa no Brasil deve ficar em torno dos 1,8 milhão de barris por dia, abaixo da meta inicial, de 1,91 milhão de barris, por causa de atrasos na entrada em operação da plataforma P-34, do campo de Jubarte, e no cronograma da plataforma P-50, de Albacora Leste, escolhida pela empresa como símbolo da conquista da auto-suficiência. ?Na média mensal, porém, já estamos auto-suficientes?, frisou o executivo. Em outubro, a produção da Petrobrás no Brasil atingiu a média de 1,821 milhão de barris por dia. Somando as atividades das empresas privadas que chegaram ao País após o fim do monopólio estatal, a produção nacional superou os 1,85 milhão de barris por dia durante cinco meses em 2006, mas a média, até outubro, está em 1,833 milhão de barris por dia, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Além da Petrobras, extraem petróleo do subsolo brasileiro a anglo-holandesa Shell e pequenas companhias criadas para operar campos em terra, como a Marítima e a W.Washington. A participação dessas empresas na produção total, porém, é pequena. A Shell produz em parceria com a Petrobras no projeto Bijupirá-Salema e, segundo informações do mercado, as empresas vêm tendo dificuldades em manter o ritmo de produção do campo. Publicidade precipitada Gabrielli negou que a campanha de comemoração da conquista da auto-suficiência tenha sido precipitada. Somente em publicidade em TV, rádio e mídia impressa, a Petrobras gastou R$ 37 milhões para anunciar o feito, pouco mais de dois meses antes do início oficial da campanha eleitoral. No fim de abril, a companhia organizou uma cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o presidente da Petrobras, as comemorações foram baseadas no cronograma de produção da P-50, que não se concretizou. Ele reafirmou que a companhia vai fechar 2006 com saldo positivo em sua balança comercial, mas inferior aos US$ 3 bilhões projetados no início do ano. Até setembro, o superávit da empresa em suas negociações de petróleo e derivados atingiu US$ 152 milhões. O executivo informou que a Petrobras prevê o início das operações de quatro novas plataformas em 2007, com capacidade total de produção de 480 mil barris por dia. A empresa espera terminar o ano que vem com uma produção média, no País, de 2,23 milhões de barris de óleo equivalente (somado ao gás). Incluindo as atividades no exterior, a produção total da Petrobras deve atingir os 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia.