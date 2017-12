Auto-suficiência de petróleo virá até 2006, diz Dutra O Brasil deve chegar à auto-suficiência no abastecimento de petróleo até o final de 2005, com base no consumo atual, e em 2006 aumentará ainda mais sua produção, com a entrada em funcionamento de três novas plataformas na bacia de Campos, o que garantirá o fornecimento de derivados do produto mesmo que o consumo cresça. A única exceção é para o diesel, que continuará sendo importado, já que ele é obtido a partir do petróleo do tipo leve, o que não é o caso do óleo da bacia de Campos. Essas informações foram dadas pelo presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, entrevistado no programa Canal Livre, da Rede Bandeirantes. "Na prática, nós vamos estar, em 2005, produzindo por dia um volume de petróleo superior àquele que nós consumimos. Mas se você pegar a média da produção do ano e a média do consumo, essa auto-suficiência (plena) poderá ser obtida a partir de 2006", disse Dutra. Modernização das refinarias O presidente da Petrobras explicou que as refinarias brasileiras foram construídas em uma época em que o País importava grande parte do petróleo consumido, e o óleo era do tipo mais leve. Para o processamento do óleo dos campos da bacia de Campos, mais pesado, serão necessários grandes investimentos para adaptar as refinarias a esse tipo de petróleo e para a produção de outros derivados, como o diesel. Segundo Dutra, à medida que a produção das novas bacias for aumentado, haverá a redução das importações do petróleo mais leve. Atualmente, cerca de 80% do pétroleo refinado nas refinarias é nacional.