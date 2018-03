Autonomia do Banco Central não é mais parâmetro para acordo com FMI O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, informou que a proposta de autonomia do Banco Central deixou de fazer parte dos parâmetros estruturais da segunda revisão do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele afirmou que a decisão foi tomada porque o governo considera ser mais importante, num primeiro momento, aprovar a PEC (proposta de emenda constitucional) que regulamenta o artigo 192. Levy afirmou, no entanto, que "a autonomia do Banco Central continua a ser prioridade do governo". Nos termos da segunda revisão do acordo, está previsto, segundo Levy, uma "aprovação rápida" pelo Congresso da PEC que regulamenta o artigo 192 da Constituição. Isto, de acordo com os termos do acordo, será um passo necessário para a aprovação da lei que vai formalizar a autonomia operacional e a responsabilização do Banco Central. O secretário não definiu se o governo insistirá na aprovação da PEC 53 (que regulamenta o artigo 192), já em tramitação, ou se apoiará uma outra PEC a ser apresentada. Ele apenas comentou que "é lícito" o raciocínio de que se deve apoiar a PEC já em tramitação porque a sua aprovação seria mais rápida, uma vez que uma nova PEC precisaria voltar ao Senado Federal. Levy explicou que o governo se comprometeu, na segunda revisão do acordo, a encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de regulamentação do PL9 até o fim de junho, desde que o projeto seja aprovado antes desse prazo. Pela regulamentação, o governo apresentaria a proposta de permissão para criação de fundo de pensão complementar para os servidores públicos federais. Política social Levy afirmou que o governo também incluiu na revisão do acordo o tema política social, por acreditar que atender os problemas sociais fortalece a economia. Segundo ele, esse atendimento dá estabilidade e tem implicação positiva na área fiscal, se for bem conduzido. Esta é a primeira vez que o governo expõe no acordo com o Fundo a sua política social. Levy disse que o governo quis com isso dar um panorama do que vai ser a política do governo nos próximos anos. "E a política social é central. É o coração. Temos que ver as contas públicas na sua integralidade", afirmou o secretário. Ele disse ainda que o compromisso do governo com as políticas sociais é "absoluto" para atender à distribuição de renda do País. No documento da segunda revisão do acordo, divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda, o governo afirma que a retomada do crescimento, em conjunto com uma melhor distribuição de renda, constitui o principal objetivo do governo. O documento afirma que o governo planeja tomar medidas para aumentar a competitividade do País e melhorar o ambiente para o crescimento de longo prazo. E diz ainda que a redução das "enormes desigualdades" da distribuição de renda no Brasil é o elemento central da política. "Ainda que o crescimento econômico possa ajudar na eliminação da pobreza extrema, não será suficiente para que se alcance este objetivo. Assim, o governo está desenvolvendo o programa da Fome Zero, sob o comando de um ministério dedicado a essa tarefa", afirma o documento, que é uma carta do ministro da Fazenda ao diretor-geral do FMI. O documento afirma também que o Fome Zero é um primeiro passo importante, mas que o governo irá também delinear nos próximos meses uma reforma mais abrangente dos programas de transferência e uma rede de proteção social.