Autonomia do BC será analisada no 1º semestre de 2004 O governo trabalha com a agenda de enviar no primeiro semestre do próximo ano ao Congresso o projeto que definirá a autonomia operacional do Banco Central. Os estudos entre ministério da Fazenda e Banco Central estão consolidados. Técnicos do governo chamam a atenção para o fato de que não se trata de um projeto para dar independência ao Banco Central, no sentido exato da palavra como o definido para a atuação do FED norte americano. A proposta brasileira é de autonomia operacional, o que significa dizer que o governo formula e define as metas de política monetária e o Banco Central as executa. "Não haverá uma mudança em relação à prática atual do Banco Central e as reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) para definir as taxas de juros. O projeto apenas formalizará legalmente uma situação já conhecida", disse uma fonte consultada pela Agência Estado. O que isso significa A autonomia do Banco Central, nesse sentido, não irá introduzir qualquer modificação na rotina das responsabilidades da autoridade monetária. Na prática, garantem as mesmas fontes, o BC continuará com a liberdade de adotar as medidas necessárias para cumprir as metas definidas pelo governo, como ocorre hoje em relação ao cumprimento da meta de inflação. "A diferença é sutil. Hoje, o BC executa as metas definidas pelo governo. O projeto dará respaldo legal às ações da autoridade monetária", disse a mesma fonte, que prefere não falar em "blindagem jurídica" às interferências políticas a que a instituição está sujeita. O projeto definirá, também, os mandatos dos dirigentes do BC, que não deverão ser coincidentes com o do presidente da República. O timing político para o encaminhamento da proposta de autonomia do BC será o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia de tramitação do projeto não está definida. Os assessores consideram que ainda "é muito cedo" para se pensar nisso. "Tudo dependerá do Congresso", ponderam. Neste momento, a preocupação do governo é aprovar as reformas tributária e previdenciária.