Autônomos poderão sacar mais, porém em parcelas semanais O vice-ministro de Economia, Jorge Todesca, informou que a ampliação do limite de 1.200 pesos para saques das contas de autônomos não poderá ser utilizada de uma só vez: os autônomos poderão sacar somente 300 pesos semanais. Os assalariados, por sua vez, terão o limite ampliado para 1.500 pesos mensais. Não se sabe ainda se os assalariados também terão limite de saque semanal. Até agora - quando o limite para eles é ainda de 1.000 pesos mensais - o saque pode ser feito todo de uma vez, respeitando o limite mensal. Todesca confirmou que as medidas em relação aos saques de trabalhadores será anunciada ainda hoje e que o BC está trabalhando nas normas técnicas para que o sistema bancário possa ser normalizado a partir de amanhã. O vice-ministro disse ainda que o governo argentino "vai trabalhar para que o JP Morgan se equivoque" em sua projeção de 2,70 pesos para a cotação do dólar até o fim do ano. Jorge Todesca também falou, no começo da tarde, no Ministério de Economia, sobre a reclamação das empresas espanholas contra a pesificação das tarifas públicas. Segundo ele, é uma reclamação "injustificada", porque o governo não pretende "agredir seus interesses". "Esperamos manter e intensificar as relações com a Espanha", disse. Leia o especial