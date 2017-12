Autônomos têm até 10 de abril para pagar ISS Os profissionais autônomos têm até dia 10 de abril para pagar o Imposto sobre Serviços (ISS) relativo ao primeiro trimestre de 2006. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, enviou, nesta quinta-feira, o boleto para cerca de 575 mil contribuintes, que exercem atividade autônoma ou por delegação do poder público, e que estejam inscritos no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) da capital. O pagamento do ISS pode ser realizado nos caixas eletrônicos ou pela internet, na rede bancária autorizada. A prefeitura informou ainda que, em caso de incorreções nas informações dos boletos, o responsável pela inscrição no CCM deverá providenciar a alteração dos dados cadastrais comparecendo à Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças. Se o contribuinte não exercer mais a prestação de serviços, ele poderá cancelar seu cadastro no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br).