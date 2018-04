Autopeças demitem 479 em SP Quatro fabricantes de autopeças no Estado de São Paulo demitiram 479 funcionários ontem, de acordo com os sindicatos dos metalúrgicos. Em Mogi-Guaçu, a Mahle Metal Leve cortou 300 postos de trabalho, de acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Na unidade da empresa em Santo André, 1,2 mil trabalhadores entraram em greve temendo novos cortes. Em Diadema, os 400 trabalhadores da Special Quality também decidiram parar após 49 demissões. Na zona oeste da capital paulista, a Combustol/Metalpó demitiu 70 dos 604 funcionários. Na zona sul, os cerca de mil metalúrgicos da Fag Rolamentos entraram em greve contra o corte de 60 funcionários.