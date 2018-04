Autopeças quer aumento da tarifa de importações Os fabricantes de autopeças pediram hoje ao governo a elevação das tarifas de importação dos seus concorrentes, caso a Câmara de Comércio Exterior (Camex) venha a acatar o apelo por proteção formulado pela indústria siderúrgica. O pedido foi entregue hoje por representantes do setor ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, que havia recebido na semana passada a manifestação contrária das montadoras de veículos ao aumento da tarifa do aço. O apelo formulado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Autopeças (Sindipeças) deixou claro que o possível aumento das tarifas de importação para os produtos siderúrgicos poderá provocar uma onda de pressões protecionistas dos segmentos produtivos que dependem do aço como matéria-prima. O pedido original, das usinas siderúrgicas, teria o objetivo de evitar uma eventual invasão do mercado brasileiro de concorrentes barrados pelas medidas de salvaguardas adotadas pelos Estados Unidos e pela União Européia em março. "Se o governo aumentar a tarifa do aço, terá de aumentar também as tarifas das autopeças. Senão, as montadoras passarão a comprar a peça estrangeira, que se tornará mais barata que a produzida no Brasil", disse o presidente do Sindipeças, Paulo Butori, logo ao final da reunião com Sérgio Amaral. "Seria,portanto, o caso de aumentar as tarifas de importação para uma série de setores dependentes de aço no País", completou. Atualmente, a tarifa média de importação de autopeças aplicada pelo Brasil é de 10,2%. A alíquota de aço, por sua vez, é de 12%. Segundo Butori, esses porcentuais aplicados ao comércio já impõem ao setor de autopeças desvantagens em comparação ao produto estrangeiro. A elevação da tarifa para oaço acirraria a distorção. "O Brasil talvez seja o único país que tenha uma tarifa para as autopeças menor que a da sua matéria-prima, o aço." Tanto Butori quanto Ricardo Carvalho, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automores (Anfavea), reconheceram ontem como justa a preocupação do setor siderúrgico nacional com a possível concorrência desleal com produtores antes destinados a outros mercados. Entretanto, Carvalho acentuou que a elevação de tarifa de importação de aço gerará um novo impasse para a produção automotiva, que já enfrenta ociosidade em 40% de sua capacidade instalada. "Se aumentar a tarifa de importação do aço, estaremos em situação complicada. Primeiro, essa decisão bate no custo da produção de autopeça e, em seguida, no das montadoras", afirmou. "Seria a penalização de toda uma cadeia", completou. Atualmente, as montadoras e os fabricante de autopeças são responsáveis pelo consumo de cerca de 25% da produção da indústria siderúrgica. A Anfavea praticamente não importa aço, apenas se abastece no mercado interno. Mas a entidade teme a perda da alternativa da compra externa - principalmente diante de uma eventual elevação de preços cobrados pelas usinas nacionais. O Sindipeças, ao contrário, depende de uma parte de suprimentos importados para sua produção.