Autoridade do Fed prevê inflação contida em 2005 O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Jack Guynn, disse que está prestando muita atenção aos sinais sugerindo um aumento nos níveis de inflação, embora tenha observado que a pressão de preços como um todo permanecerá no geral contida. Guynn disse que nos últimos vários anos a inflação tem sido "bem contida" e que "embora eu não pense que uma significativa aceleração na inflação seja iminente, eu continuo a receber rumores de aumento de preços que meus contatos empresariais dizem que estão planejando conforme a economia cresce". Guynn fez esses comentários durante discurso preparado para evento no Rotary Club de Atlanta. Guynn disse que a folga na economia está diminuindo e a produtividade não poderá crescer para sempre e "a potencial pressão inflacionário no ano que temos pela frente poderá vir do aumento dos custos de energia passado e preços mais elevados de alguns produtos importados". O mercado de mão-de-obra apertado também poderá contribuir para uma pressão adicional dos preços, acrescentou. As informações são da Dow Jones.