Autoridades negam conversa secreta para substituir dólar

O jornal britânico The Independent publicou hoje que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) do Golfo Pérsico, incluindo Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, estão em negociações com a Rússia, China, Japão e França para substituir o dólar por uma cesta de moedas nas operações comerciais de petróleo. O jornal acrescentou que encontros secretos já teriam ocorrido com ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais na Rússia, China, Japão e no Brasil.

Perguntado se o Ministério das Finanças do Kuwait estava ciente das discussões, o ministro Mustafa Al Shamali afirmou: "não, não estamos cientes de qualquer discussão sobre o assunto". Uma autoridade da Opep também negou a reportagem, classificando-a de "especulação".

Hoje, o governador do Irã na Opep, Mohammad Ali Khatibi, disse que seu país, segundo maior produtor do grupo, encoraja os exportadores do Golfo Pérsico a substituir o dólar por uma cesta de moedas nas operações de petróleo. "O Irã fez isso há três anos. Substituímos os dólares por outras moedas de valor, estáveis, incluindo o euro e o iene, em nossa receita com petróleo e estamos felizes e não fomos prejudicados. Fizemos isso porque o dólar ficou fraco", disse Khatibi. "Se alguém quiser utilizar nossa experiência, ficaremos felizes em ajudar". As informações são da Dow Jones.