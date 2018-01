Autorizada redução na tarifa de energia no interior de SP A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje uma redução de 8,86% para as tarifas da Bandeirante. A nova tarifa entrará em vigor no dia 23 de outubro, próximo Domingo. Também haverá queda da tarifa para o cliente residencial. A Aneel autorizou uma redução de cerca de 16% para essa classe de consumidor, mas a redução efetiva ficará próxima de 10%, uma vez que ainda incidirão PIS e Cofins. A Bandeirante atende 1,257 milhão de unidades consumidoras em 28 municípios do interior de São Paulo. A Aneel ainda não detalhou os motivos da redução.