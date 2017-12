Autorizado aumento para tarifas nos Correios Portaria do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, publicada hoje no Diário Oficial, autoriza o Ministério das Comunicações a promover o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos, nacionais e internacionais, prestados exclusivamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Segundo a portaria, o reajuste foi solicitado pelo Ministério das Comunicações e aprovado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Os serviços a serem reajustados são os telegramas pré-pago, fonado e via internet; as cartas comerciais e não comerciais; franqueamento autorizado de cartas (FAC); documento econômico, documento prioritário e telegrama. No reajuste, terá de ser observado intervalo mínimo de um ano desde o último reajuste. A assessoria da ECT informou que se trata do reajuste anual de tarifas, pois a última correção ocorreu em setembro do ano passado. Entretanto, a assessoria não soube informar a data em que os reajustes entrarão em vigor nem os respectivos porcentuais.